Японская подлодка получила серьезные повреждения при столкновении с контейнеровозом

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Одна из лучших подводных лодок ВМС Японии "Сорю" получила существенные повреждения в результате произошедшего в понедельник столкновения с контейнеровозом, зарегистрированным в Гонконге. Получила вмятину центральная рубка субмарины, погнут правый руль, сообщило во вторник информационное агентство Kyodo.

Помимо этого подлодка на время столкновения лишилась связи из-за повреждения антенны. В результате она более трех часов не могла сообщить о произошедшем с ней инциденте.

Между тем свои извинения по поводу произошедшего принес начальник штаба ВМС Японии адмирал Хироси Ямамура. "Прошу прошения, что мы причинили народу огромное беспокойство", - приводит его слова агентство Kyodo. Адмирал также назвал "непростительным" временную потерю связи подлодки из-за столкновения.

Во вторник в порту Коти на японском острове Сикоку началось обследование подводной лодки. Министр обороны Японии Нобуо Киси на пресс-конференции в Токио принес во вторник извинения в связи со случившимся.

Столкновение с контейнеровозом произошло во время всплытия "Сорю" в 50 км к юго-востоку от побережья Сикоку. В результате инцидента легкие травмы получили трое подводников. Контейнеровоз, как сообщается, не пострадал.

Дизель-электрическая подлодка "Сорю" имеет водоизмещение 2 950 тонн. Ее длина - 84 м, экипаж состоит из 65 человек. Подлодки такого класса, как сообщается, отличаются бесшумностью и способностью длительное время находиться под водой без всплытия.