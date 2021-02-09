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В Москве мужчину госпитализировали после попытки покончить с собой в изоляторе

Пострадавшего подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован из столичного изолятора на Петровке после попытки свести счеты с жизнью. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В понедельник во второй половине дня содержащийся в ИВС на Петровке совершил попытку самоубийства. Его в сопровождении полицейских доставили в институт Склифосовского и госпитализировали в реанимацию", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина проходит подозреваемым по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. По факту попытки суицида проводится доследственная проверка.

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