СК начал проверку сообщений о невыплате в полном объеме зарплат новосибирским ученым

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ начал проверку по факту невыплаты заработных плат в полном объеме ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, сотрудники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами следственного управления СК по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН", - сообщили в СК.
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Сейчас следователи устанавливают научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Также в ходе проверки следствие даст оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым.
Ранее проверку начала прокуратура Новосибирской области.
В понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной.