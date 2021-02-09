СК начал проверку сообщений о невыплате в полном объеме зарплат новосибирским ученым

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ начал проверку по факту невыплаты заработных плат в полном объеме ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, сотрудники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами следственного управления СК по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН", - сообщили в СК.