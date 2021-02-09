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В Калужской области убившего собаку мужчину осудили на 10 месяцев колонии

Приговор суда в законную силу не вступил

ТАСС, 9 февраля. Суд назначил жителю Калужской области 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за жестокое обращение с собакой, повлекшее гибель животного. Об этом во вторник сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Перемышльского района [Калужской области] поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель")", - говорится в сообщении.

Установлено, что в августе 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в подъезде собственного дома умышленно избил соседскую собаку, после чего животное погибло. "Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - уточняется в сообщении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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