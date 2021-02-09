Прокуратура начала проверку после возгорания на крыше школы в Саратовской области

САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры приступили к проверке после пожара в школе в Екатериновском районе Саратовской области, где загорелась крыша здания, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Организовано проведение проверки по факту возгорания крыши образовательного учреждения в Екатериновском районе", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

По данным пресс-службы, здание построено в 1961 году, трехэтажное, крыша двухскатная, покрыта металлическим профилем. На первом этаже расположен детский сад "Тополек", на втором и третьем этажах школа.

"В результате пожара полностью уничтожена крыша учреждения, учебные и иные помещения каких-либо повреждений не имеют. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и очаг возникновения пожара, соблюдение в образовательном учреждении законодательства о противопожарной безопасности", - отмечается в сообщении.

Информация о пожаре по улице Мичуринская поступила в 03:15 мск. Загорелась крыша трехэтажной школы на площади 870 кв. м. В 05:03 пожар был локализован, позже он был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. Как сообщили ТАСС в Министерстве образования области, пожар произошел во втором примыкающем корпусе школы, где расположен детский сад и начальные классы. По погодным условиям занятия для обучающихся с первого по 11 классы всех школ района отменены, а в последующем обучение в школе № 2 будет организовано в две смены в основном корпусе.

Администрация Екатериновского района готовит смету для ремонта кровли здания, после чего бригада приступит к выполнению работ.

Администрация также ввела режим ЧС по факту пожара.