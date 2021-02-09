Причиной инцидента с японской подлодкой могла стать ошибка экипажа

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Причина инцидента, в ходе которого одна из лучших подводных лодок ВМС Японии "Сорю" столкнулась с контейнеровозом, могла заключаться в ошибке экипажа подлодки. Об этом во вторник сообщило японское агентство Kyodo.

По данным источника агентства в японском оборонном ведомстве, столкновение могло стать следствием ошибки членов экипажа, поскольку никакой информации о неисправностях в системе навигации от экипажа перед столкновением не поступало.

В понедельник у берегов префектуры Коти произошло столкновение подводной лодки Сил самообороны Японии с контейнеровозом, зарегистрированным в Гонконге. По последним данным, подлодка "Сорю" получила существенные повреждения в результате инцидента, который произошел в момент всплытия. В результате инцидента легкие травмы получили трое подводников. Контейнеровоз, как сообщается, не пострадал.

Свои извинения за инцидент уже принесли министр обороны Нобуо Киси и начальник штаба ВМС Японии адмирал Хироси Ямамура. Дизель-электрическая подлодка "Сорю" имеет водоизмещение 2 950 тонн. Ее длина - 84 м, экипаж состоит из 65 человек. Подлодки такого класса, как сообщается, отличаются бесшумностью и способностью длительное время находиться под водой без всплытия.