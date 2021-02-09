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Суд 10, 15 и 17 февраля рассмотрит жалобы арестованных за нападение на силовиков в Москве

Ранее несколько участников несогласованной акции 23 января заключили в СИЗО по обвинению в применении насилия к представителям власти

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рассмотрение жалоб в Мосгорсуде на арест участников несанкционированной акции протеста 23 января, применивших насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, состоится 10, 15 и 17 февраля. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, в канцелярию которого поступили жалобы на меру пресечения обвиняемым.

"Жалоба на арест Евгения Есенова назначена на 10 февраля, Тимура Салихова, Сайд-Мухаммада Джумаева и Валерия Евсина - на 15 февраля, Константина Лакеева - на 17 февраля", - сказали в суде. Ранее они были заключены в СИЗО по обвинению в применении насилия к представителям власти в ходе несогласованной акции 23 января в Москве.

В Москве после несогласованного митинга 23 января было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

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