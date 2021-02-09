Число погибших при пожаре в частном доме в Сыктывкаре выросло до пяти

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в частном жилом доме в Сыктывкаре увеличилось до пяти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

"В ходе тушения пожара в частном жилом доме на улице Старовского в Сыктывкаре обнаружены тела еще двух человек. Всего пять погибших. Все взрослые, их личности и причины пожара устанавливаются", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в 06:00 мск 9 февраля пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре в частном жилом доме. К моменту их прибытия дом был охвачен огнем по всей площади. Быстрому распространению огня способствовало позднее обнаружение пожара. В 07:55 мск пожар был локализован на площади 49 кв. м. Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня на соседние здания.