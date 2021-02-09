Суд в Минске отказался изменять меру пресечения арестованным журналисткам "Белсата"

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Суд Фрунзенского района Минска не удовлетворил ходатайство представителей защиты обвиняемых журналистов телеканала "Белсат" Екатерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой об изменении им меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство не подлежит удовлетворению", - заявила судья Наталья Бугук.

Адвокаты обвиняемых мотивировали свое ходатайство об изменении меры пресечения журналистам тем, что преступление, в котором обвиняются Бахвалова и Чульцова относятся к категории "менее тяжких". Также, по словам одного из адвокатов, в ходе следствия не были изложены мотивы и основания, дающие право на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако государственный обвинитель Алина Касьянчик заявила на процессе, что мера пресечения в отношении обвиняемых была избрана законно и обоснованно и не подлежит изменению.

Судья при этом удовлетворила ходатайства защиты о приобщении к материалам дела квитанций об оплате в качестве возмещения каждой из обвиняемых 50-процентной суммы нанесенного ущерба предприятию "Минсктранс".

Журналистов польского телеканала "Белсат" Екатерины Бахвалову (Андрееву) и Дарью Чульцову обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В соответствии с белорусским законодательством журналисткам "Белсата", не аккредитованным при МИД Белоруссии, грозит до трех лет лишения свободы. Сотрудницы телеканала были задержаны после прямого эфира с так называемой "площади перемен" в Минске, после того как сотрудники силовых структур 15 ноября разогнали участников акции в память о Романе Бондаренко.

В Белоруссии в результате протеста несогласных с официальными итогами президентских выборов появились "протестные дворы", жители которых выражают свое несогласие с властью, организуют флешмобы и устраивают концерты. 11 ноября в один из таких дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он скончался.