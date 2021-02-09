В Москве росгвардейцы задержали пьяного водителя, сбившего двух пешеходов на переходе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, который на севере Москвы на пешеходном переходе сбил двух женщин. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном управлении Росгвардии.

"Следуя по маршруту патрулирования на Флотской улице, росгвардейцы увидели, как автомобиль на высокой скорости совершил наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду медиков и оказали пострадавшим доврачебную помощь. Росгвардейцы задержали водителя иномарки. От него исходил резкий запах алкоголя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанным оказался 42-летний москвич, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.