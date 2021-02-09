{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Коми возбудили уголовное дело после пожара с пятью погибшими

Предварительной причиной возгорания назвали неисправность электрооборудования

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в результате пожара в частном доме в Сыктывкаре, который произошел утром 9 февраля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"По факту пожара в частном доме, унесшего жизни пяти человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате пожара погибли пять человек, проживавших в доме: хозяин дома 1955 г. р., его жена 1963 г. р., их племянник 1975 г. г., племянница 1977 г. р. и ее сожитель 1967 г. р. По предварительным данным, погибшие умерли от отравления продуктами горения, предположительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Утром 9 февраля пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре в частном жилом доме. К моменту их прибытия дом был охвачен огнем по всей площади. Быстрому распространению огня способствовало позднее обнаружение пожара. В 07:55 мск пожар был локализован на площади 49 кв. м. Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня на соседние здания.

Теги
РоссияКоми
Один из участников нападения на пост ДПС в Ингушетии предстанет перед судом
Инцидент произошел 31 декабря 2019 года
Читать полностью