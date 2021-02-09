Петербуржец накормил новорожденную дочь смесью с наркотиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Санкт-Петербурга после того, как он накормил свою новорожденную дочь детской семью, в которой содержались наркотики и психотропные вещества. Ребенок попал в больницу. Как сообщили в СК РФ, задержанный стал фигурантом уголовного дела.

"В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении на сайте СК.

Дело возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу. Изобличить мужчину в преступлении следователям удалось совместно с сотрудниками регионального главка МВД.

По данным ведомства, мужчина вел асоциальный образ жизни, регулярно принимал наркотики и употреблял алкоголь в присутствии ребенка. Во время очередного употребления наркотиков он допустил их попадание в детскую смесь. В СК отметили, что девочке оказали медпомощь, угрозы жизни ребенка нет. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления, они также намерены инициировать вопрос о лишении родителей девочки родительских прав.