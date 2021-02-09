Двое сотрудников таможни задержаны за покушение на взятку в 10 млн рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Двое сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержаны за попытку получения взятки в размере 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По подозрению в покушении на получение взятки в размере 10 млн рублей задержана преступная группа из числа сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления", - сообщила Марковская.

Она уточнила, что по материалам управления "К" СЭБ ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Кавказской оперативной таможни, старшего дознавателя по особо важным делам отдела организации дознания Северо-Кавказской оперативной таможни СКТУ, а также их посредника. В зависимости от роли каждого они подозреваются по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, в декабре 2020 года старший дознаватель и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Кавказской оперативной таможни решили получить от предпринимателя взятку за не привлечение последнего к уголовной ответственности в рамках расследования уголовного дела по факту недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления.

Подозреваемый привлек своего знакомого в качестве посредника, который выдвинул предпринимателю требование о необходимости передачи 10 млн рублей за совершение заведомо незаконного бездействия. При передаче части денег в размере 5 млн рублей последний был задержан с поличным. "В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавила Марковская.