{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

У самолета Ан-12 сломалось шасси при посадке на Курилах

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что приземление проводилось в сложных погодных условиях

ТАСС, 9 февраля. Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел аварию при посадке на аэродроме Буревестник на острове Итуруп. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"9 февраля в 3:35 (мск) при совершении посадки после планового полета в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолета Ан-12 произошел подлом носовой и левой стоек шасси", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в результате произошедшего никто не пострадал. "Самолет значительных повреждений не получил", - добавили в ВВО.

Комиссия Восточного военного округа работает на месте и устанавливает причины произошедшего.

Военный аэродром находится на острове Итуруп Курильской гряды, военный городок - село Горное. Расположен в южной части бухты Касатка на высоте порядка 16-18 м выше уровня моря. Аэродром Буревестник способен принимать самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26 и другие.

Теги
РоссияСахалинская область
Подозреваемую в убийстве двухлетней внучки арестовали в Орске
Ее взяли под стражу до 7 апреля
Читать полностью