Подозреваемую в убийстве двухлетней внучки арестовали в Орске

ОРЕНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Орска Оренбургской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 60-летней женщины, подозреваемой в убийстве своей двухлетней внучки, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"Судья вынес постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 7 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами обнаружили ночью в понедельник в Орске. По подозрению в убийстве задержали 60-летнюю бабушку ребенка.

Женщина на допросе признала свою вину. Как указано в ходатайстве следователя, подозреваемая действовала умышленно с целью убийства на почве личной неприязни и использовала в качестве оружия кухонный нож. Она нанесла девочке не мене трех ударов ножом в область шеи и правого плеча, в результате которых наступила смерть ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), а также намерены дать оценку действиям работников органов системы профилактики в ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть человека"). Проверку также проводит прокуратура.