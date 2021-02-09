Суд приговорил к девяти годам колонии петербуржца, угрожавшего взорвать отделение банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к девяти годам лишения свободы Михаила Нерсесяна, который летом прошлого года в отделении банка "Восточный" угрожал устроить взрыв во время разбойного нападения. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Нерсесяна, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой в особо крупном размере"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

14 августа прошлого года в Петербурге было совершено вооруженное нападение на офис банка на улице Савушкина в Приморском районе. Мужчина вошел в банк, показал его работникам предмет, сообщив, что "он нажмет кнопку и все взорвется" и потребовав 5 млн рублей. Сотрудники банка нажали тревожную кнопку и мужчина скрылся, ничего не похитив.

Мужчина был задержан петербургскими полицейскими в тот же день в квартире своей сожительницы, где он скрывался и сбрил бороду, чтобы изменить внешность. На суде он вину признал частично и объяснил, что желание совершить разбой у него возникло спонтанно и от отчаяния, а сами деньги он похищать не хотел, а лишь планировал привлечь внимание общественности. В качестве "бомбы" он использовал игрушку с кнопкой от детского конструктора, которую нашел на улице.

Суд также учел, что Нерсесян имеет на иждивении трех малолетних детей, один из которых страдает хроническим заболеванием. Осужденный также извинился перед сотрудницей банка.