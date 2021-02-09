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Полицейские изъяли почти 1 тыс. боевых патронов у жителя Калининградской области

По информации оперативников, мужчина планировал продать боеприпасы

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска изъяли у жителя города Советска Калининградской области около 1 тыс. боевых патронов к автомату Калашникова, которые он планировал продать. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"По месту жительства 29-летнего жителя Советска - в хозпостройке на придомовой территории, полицейские обнаружили ящик с боеприпасами к автомату Калашникова. Оперативники насчитали 969 патронов калибра 5,45 мм", - рассказали в пресс-службе.

Эксперты подтвердили, что боеприпасы пригодны для стрельбы.

Задержанный, ранее судимый мужчина пояснил, что нашел цинк с патронами в подвале дома и оставил у себя. Но у оперативников есть основания полагать, что мужчина искал покупателей на боеприпасы, отметили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.

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