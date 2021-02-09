Жителя Чувашии приговорили к 3,5 года колонии за избиение ребенка

ТАСС, 9 февраля. Суд приговорил жителя поселка Ибреси в Чувашии к 3,5 года колонии строгого режима за избиение шестилетней дочери сожительницы и угрозы сбросить ее с балкона. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по республике.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Мужчина признан виновным по трем статьям УК РФ (ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание заведомо несовершеннолетнего", ч. 2 ст. 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия", ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством").

Следствием и судом установлено, что в период с 3 по 5 сентября 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения наносил побои шестилетней дочери своей сожительницы из-за того, что девочка вступалась за мать во время его ссор с ней. Вечером 6 сентября 2020 года пьяный мужчина избил ребенка, причинив здоровью вред средней степени тяжести. После нанесения побоев он угрожал сбросить ее с балкона.