Заключенный ростовского СИЗО умер после операции по извлечению из головы шариковой ручки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Врачи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) города Ростова-на-Дону провели операцию 37-летнему заключенному СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области, в ходе которой извлекли из головы шариковую ручку. Спустя несколько дней после операции мужчина умер, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУФСИН.

Накануне в БСМП города Ростова-на-Дону сообщили о проведении уникальной операции пациенту, который был экстренно доставлен в больницу с проникающим колотым ранением глазной орбиты и головного мозга. После операции пациента перевели в реанимацию.

"5 февраля 2021 года у одного из обвиняемых СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области была выявлена гематома лобной части и правого глаза. Обвиняемый был госпитализирован в БСМП города Ростова-на-Дону, где ему было проведено хирургическое вмешательство. 9 февраля 2021 года обвиняемый скончался", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что перед госпитализацией мужчина пояснил, что телесные повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, добавили в пресс-службе.