В Коми обнаружили тела троих человек

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Республике Коми организовали доследственную проверку по факту гибели семьи в городе Печоре. Тела супругов и их сына были обнаружены во вторник без видимых признаков насильственной смерти, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"9 февраля в квартире дома по улице Мира города Печоры обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 68-летней жены и их 32-летнего сына без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

На данный момент осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся проверки.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, проверяются разные версии произошедшего. Результаты экспертиз ожидаются на этой неделе. Следов пожара на месте нет.