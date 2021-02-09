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В Коми обнаружили тела троих человек

Умершими являются 69-летний мужчина, его 68-летняя жена и их 32-летний сын

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Республике Коми организовали доследственную проверку по факту гибели семьи в городе Печоре. Тела супругов и их сына были обнаружены во вторник без видимых признаков насильственной смерти, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"9 февраля в квартире дома по улице Мира города Печоры обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 68-летней жены и их 32-летнего сына без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

На данный момент осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся проверки.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, проверяются разные версии произошедшего. Результаты экспертиз ожидаются на этой неделе. Следов пожара на месте нет.

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