Проводится проверка после смерти мужчины в квартире на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после смерти мужчины в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"9 февраля в квартире жилого дома, расположенного по улице Палехской, обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на Палехской улице раздался хлопок, после чего там было обнаружено тело мужчины. Его обнаружила мать, которая находилась в соседней комнате. По данным источника в правоохранительных органах, мужчина в последнее время сильно болел.