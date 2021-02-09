В Набережных Челнах подростков подозревают в поджоге маршрутного автобуса

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Маршрутный автобус загорелся на ходу в Набережных Челнах в Татарстане. По предварительным данным, пожар устроили подростки. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"В Набережных Челнах маршрутка загорелась прямо на ходу. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В руках двоих подростков 13 и 14 лет, находившихся в салоне микроавтобуса, воспламенился баллончик с газом для зажигалок", - говорится в сообщении.

Личности несовершеннолетних установили. Они состоят на профилактическом учете в отделе полиции. Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, при наличии оснований прокуратура поставит вопрос об ответственности родителей (законных представителей) подростков, отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о том, что на Набережночелнинском проспекте на остановке "Челныгорстрой" в движении загорелся микроавтобус маршрута № 26, поступило в 14:50 мск. Самостоятельно вышли 11 человек, 10 из которых - пассажиры, пострадавших нет. Площадь пожара составила 7 кв. м.