Экс-адвокат Ефремова Пашаев заявил, что артист не искал свидетелей по своему делу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что сам артист не искал свидетелей по своему делу, а также подчеркнул, что он не пытался ввести суд в заблуждение.

"Что сказал на допросе Ефремов, я не знаю. Но сам Ефремов не искал свидетелей, он сидел дома. Я искал их сам, с помощью разных способов. И никакие это не лжесвидетели: я ходатайствовал перед судом о приобщении данных билинга их мобильных телефонов. Если бы я пытался ввести суд в заблуждение, зачем мне это надо было? Но другой вопрос, что суд мне отказал", - рассказал Пашаев.

В свою очередь представитель потерпевших по делу Ефремова Александр Добровинский отметил в беседе с ТАСС, что многое в расследовании дела о лжесвидетелях будет зависеть от показаний обвиняемых. "Думаю, в этом деле все будет зависеть от того, что скажут сами свидетели - кто их нанял, кто дал указания говорить то, что они говорили в суде. От их показаний будет зависеть, кого следствие определит виновным во всей этой истории со лжесвидетельством. Но, как я уже говорил, с правосудием шутить нельзя, и данное дело лишь тому пример", - отметил Добровинский.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на допросе Ефремов сказал о причастности Пашаева к подкупу свидетелей, и что якобы бывший адвокат просил у артиста деньги для оплаты их "услуг".

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП, и по их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Еще один свидетель, Теван Бадасян, заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный Бадасяну человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. 8 сентября 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.