На северо-западе Москвы произошел пожар в жилом доме

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 19:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Народного Ополчения, дом 52, корпус 2. Происходило возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома", - сказали в ведомстве.

По информации ТАСС в экстренных службах, в горевшей квартире погиб мужчина, скорая помощь не смогла его реанимировать. Четверо детей пострадали и были госпитализированы.

В главке уточнили, что вместе с детьми из квартиры самостоятельно эвакуировалась женщина. В 19:24 пожар был потушен. Его причины устанавливаются.

В новость внесены изменения (20:35 мск) - добавлены подробности по тексту.