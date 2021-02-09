Власти считают, что пилот вертолета, на котором разбился Коби Брайант, допустил ошибку

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Пилот вертолета, на котором разбился в январе 2020 года чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, его дочь и остальные пассажиры, допустил ошибку, когда решил не менять курс, несмотря на облачность. Об этом заявили представители Национального управления США по безопасности на транспорте во вторник на слушаниях, которые проходили в видеоформате.

Как отметили следователи, пилот Ара Зобаян, по всей видимости, был дезориентирован из-за плотной облачности. Согласно предписаниям регуляторов, он должен был изменить маршрут, чтобы обойти облака. "Он даже не сделал так, как его учили при подготовке", - сказал представитель управления Томас Чапман. Как констатировали следователи, пока нет причин полагать, что Брайант оказывал давление на Зобаяна.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Вдова Брайанта подала иск к компании Island Express, владевшей вертолетом. Она также обвинила пилота в халатности.