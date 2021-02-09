В Крыму задержан мужчина по подозрению в убийстве семилетнего сына

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства семилетнего ребенка в Симферополе, по подозрению в совершении этого преступления задержан его отец. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что сегодня днем мужчина забрал мальчика из школы, привел в квартиру дома на ул. Дмитрия Ульянова и совершил в отношении мальчика преступление", - говорится в сообщении.

На месте преступления работают руководство и сотрудники следственного отдела по Центральному району города Симферополя, следователи-криминалисты управления криминалистики. "Проводятся все необходимые первоначальные следственные действия. Руководителем Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополя Владимиром Терентьевым в рамках следствия дан ряд поручений. Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие трагедии, обстановка в семье, также будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение в связи с диагностированным психическим расстройством", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе прокуратуры Крыма также сообщили, что прокурор республики Олег Камшилов взял на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ, возбужденного по факту убийства малолетнего мальчика в городе Симферополе.

"В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали заместитель прокурора Республики Крым Владимир Кузнецов, прокурор Центрального района города Симферополя Валерий Павловский", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также в сообщении отмечается, что прокуратурой республики организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.