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В Куршевеле разбился вертолет

По предварительным данным, два человека погибли, еще один находится в критическом состоянии

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Вертолет с пятью пассажирами разбился во вторник в горах близ горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах. Об этом сообщила префектура департамента Савойя.

Сигнал о крушении поступил примерно в 17:20 по местному времени (19:20 мск). Он упал в точке на высоте 1,9 тыс. м между озером Розьер и мысом Вийар. Спасатели прибыли на место спустя примерно 40 минут.

По предварительным данным, два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.

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