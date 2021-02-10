Два землетрясения магнитудой 3,4 и 4,3 произошли за сутки рядом с Курилами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи за последние 24 часа зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 4,3. Об этом в среду сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентры землетрясений располагались рядом с Малой Курильской грядой. Магнитуда составила 3,4 и 4,3, глубина очагов - 30 и 65 км соответственно", - сказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.