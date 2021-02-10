В клинике в Миннесоте произошла стрельба

ТАСС, 10 февраля. По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы, произошедшей во вторник в клинике Баффало (штат Миннесота). Об этом со ссылкой на пресс-секретаря больницы сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, смерть одного из пяти раненых в результате нападения была констатирована в больнице. Один пострадавший был выписан, трое находятся в критическом, но стабильном состоянии. Информации о том, был ли погибший одним из сотрудников медучреждения, представитель клиники не привел.

Как заявил сотрудник местной полиции, 67-летний мужчина, подозреваемый в нападении, был задержан. По словам представителя полиции, стрельба была "нацелена на [медицинское] учреждение или на кого-то, связанного с этим учреждением".