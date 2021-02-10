В Горно-Алтайске загорелось здание вечерней школы

ТАСС, 10 февраля. Вечерняя школа загорелась в Горно-Алтайске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 05:15 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Горно-Алтайск, улица Бориса Головина, 6. Происходит возгорание в деревянном двухэтажном здании в котором располагается вечерняя школа на площади 200 кв. м", - сказали в МЧС.

Из здания сразу были эвакуированы 102 человека, включая 80 детей. Три человека спасены. Предварительно, пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Как позднее уточнили в пресс-службе МЧС, в 6:40 мск возгорание удалось локализовать.

В новость внесены изменения (07:16 мск) - добавлена информация о локализации пожара.