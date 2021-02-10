Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Тамбовской области

ТАСС, 10 февраля. Столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля произошло около населенного пункта Большая Липовица в Тамбовской области, госпитализированы четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля, пострадали четыре человека. Все пострадавшие были направлены в городскую клиническую больницу имени архиепископа Луки города Тамбова", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ДТП произошло на 464-м км трассы Р-22.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, в момент столкновения в автобусе находилось 12 человек. "Это был не рейсовый автобус, а заказная, разовая перевозка. Пострадавшие - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет", - сообщил собеседник агентства.