В МЧС назвали предварительную причину пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске

БАРНАУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Причиной возникновения пожара в здании школы Горно-Алтайска, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.

"По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Проверка по установлению причин пожара будет проводить в течение трех дней", - сказали в пресс-центре.

Строение 1934 года постройки. Сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном здании, в котором располагается вечерняя школа, поступило в МЧС в 05:15 мск, в 06:40 мск пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Были эвакуированы 102 человека, включая 80 детей. Три человека спасены, предварительно, пострадавших нет. Огонь тушат 80 человек и 20 единиц техники.