{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане три человека отравились угарным газом

В их числе есть ребенок

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Медики в Заинском муниципальном районе Татарстана госпитализировали двух взрослых и ребенка с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 01:20 мск 10 февраля от ЕДДС Заинского района поступило сообщение об отравлении угарным газом по адресу: Заинский район, деревня Суык-Чишма, улица Центральная, частный дом", - говорится в сообщении. Там уточняется, что пострадавшие находятся в Заинской центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести.

Предварительная причина происшествия - обледенение отводящей трубы и отсутствие в связи с этим естественной вытяжки, уточнили в пресс-службе ведомства. 

Теги
РоссияТатарстан
Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Тамбовской области
Авария произошла на 464-м км трассы Р-22
Читать полностью