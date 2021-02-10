В Татарстане три человека отравились угарным газом

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Медики в Заинском муниципальном районе Татарстана госпитализировали двух взрослых и ребенка с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 01:20 мск 10 февраля от ЕДДС Заинского района поступило сообщение об отравлении угарным газом по адресу: Заинский район, деревня Суык-Чишма, улица Центральная, частный дом", - говорится в сообщении. Там уточняется, что пострадавшие находятся в Заинской центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести.

Предварительная причина происшествия - обледенение отводящей трубы и отсутствие в связи с этим естественной вытяжки, уточнили в пресс-службе ведомства.