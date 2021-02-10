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Почти 140 млн рублей пропали из ячеек клиента одного из банков в Москве

Мужчина хранил деньги в рублях и другой валюте, банковские ячейки повреждены не были

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мужчина заявил о краже из двух его банковских ячеек денег в рублях и другой валюте на общую сумму почти 140 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился мужчина с заявлением, что в одном из столичных банков из банковских ячеек, открытых на его имя, пропали 1,25 млн евро, 10 млн рублей и 200 тыс. долларов. Общая сумма ущерба составила порядка 137 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Банковские ячейки не были повреждены. Проводится доследственная проверка.

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