СК требует заочного ареста Леонида Волкова за призывы подростков к участию в акциях

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. В связи с объявлением Волкова в междугосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сказали ТАСС в Басманном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия.

По данной статье Волкову грозит до трех лет лишения свободы.