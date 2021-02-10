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В Москве возбуждено дело о хулиганстве после стрельбы у ресторана

Мужчинам, устроившим стрельбу, грозит лишение свободы до 7 лет

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские возбудили дело о хулиганстве после того, как двое мужчин утроили стрельбу из травматического пистолета у ресторана на Большой Пироговской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 февраля двое мужчин, которые отдыхали в ресторане на Большой Пироговской, вышли на улицу и несколько раз выстрелили в сторону дороги из травматического пистолета. "В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до 7 лет.

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