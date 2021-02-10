В Бурятии суд арестовал двух подростков, избивших журналиста

УЛАН-УДЭ, 10 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца двух подростков, обвиняемых в разбойном нападении на 62-летнего журналиста в Бурятии. Об этом сообщается в среду на сайте Верховного суда республики.

"Рассмотрена апелляционная жалоба потерпевшего и апелляционное представление прокурора на постановления Октябрьского районного суда Улан-Удэ об избрании домашнего ареста двоим несовершеннолетним обвиняемым <…> Решения районного суда отменены, ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворены. Обвиняемые взяты под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Обвиняемые будут находиться под стражей минимум до 31 марта.

Нападение на сотрудника ГТРК "Бурятия" Владимира Жарова произошло вечером 30 января. 17-летние подростки избили мужчину, в том числе нанесли удар по голове металлическим прутом, похитили имущество. Потерпевшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Владимир Жаров работает на ГТРК "Бурятия". Он автор программ о работе поисковых отрядов, спасателей, исторических и краеведческих документальных фильмов.