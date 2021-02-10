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В Петербурге произошел крупный пожар на складе

Его площадь составляет 1,5 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Площадь пожара в цехе и на складе на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге составляет 1,5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Размеры здания - 15 на 100 м, высотой 8 м, [здание] горит по всей площади. Есть угроза распространения [огня] на соседнее административное здание", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что пожарные пытаются предотвратить переход огня на соседнее строение. 

По данным главка МЧС, пожар возник в среду. На Выборгском шоссе загорелся производственный цех и склад. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Сведения о пострадавших и погибших в результате ЧП пока не поступали.

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