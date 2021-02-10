В Москве задержаны организаторы и участники "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Организаторы и участники экстремистской организации "Свидетели Иеговы" задержаны в Москве. Об этом в среду сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий", - сказала она. По ее словам, следователи совместно с МВД России, УФСБ Москвы и Московской области при поддержке Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания участников организации в Москве.

Иванова сообщила, что уголовное дело возбуждено следственным управлением СК по Северному административному округу Москвы по ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Основанием для его возбуждения послужили материалы об организации в Москве деятельности управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России, признанного решением Верховного суда экстремистской организацией.

Как пояснила Иванова, с сентября 2017 года по настоящее время на севере Москвы была организована работа подразделения "Свидетелей Иеговы". "Конспиративные сборы проходили в одной из квартир на улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы", - сказала представитель ГСУ СК. По ее словам, организаторы проводили и онлайн-собрания по видеосвязи.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г. религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.