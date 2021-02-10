Суд оставил в СИЗО напавшего на полицейского на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции отправить под стражу Евгения Есенова, который обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд принял решение отклонить жалобу защиты Есенова на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и оставить решение суда первой инстанции без изменения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Есенова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), на срок до 24 марта. Свою вину он полностью признал.

В Москве после несогласованного митинга 23 января было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.