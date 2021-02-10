СК возбудил дело об убийстве после обнаружения женских останков в пакетах под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения останков женского тела в пакетах в Ленинградской области, подозреваемый задержан, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ходе совместных следственный действий и оперативно-разыскных мероприятий полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1956 года рождения, который дал признательные показания", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина убил женщину несколькими ударами по голове в квартире в городе Мурине во время ссоры, а затем расчленил тело и вывез в лес. Задержать злоумышленника удалось совместно с сотрудниками главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения. В суде следователи будут требовать заключения мужчины под стражу.

Ранее источник сообщал ТАСС, что ночью в среду в лесополосе между поселками Матокса и Лехтуси в Ленобласти нашли два пакета с останками женского тела. Был также установлен предполагаемый убийца, который показал, где спрятал тело.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, во вторник в полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже женщины. Ориентировки на поиск женщины в социальных сетях также разместили волонтеры, которые занимаются розыском людей. К ним позже обратилась жительница Мурина, которая сообщила, что ее отец приглашал похожую женщину к себе домой.