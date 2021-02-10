Индонезийские эксперты сообщили об аномальной работе автомата тяги разбившегося Boeing

СИНГАПУР, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи Индонезии сообщили об "аномальной работе" автомата тяги разбившегося в акватории Яванского моря Boeing 737-524. Об этом говорится в опубликованном в среду предварительном докладе комитета по обеспечению безопасности на транспорте о ходе расследования крушения лайнера авиакомпании Sriwijaya Air.

"Автомат тяги работал аномально, при этом неполадки в его работе возникали и до катастрофы", - указывается в документе. "Однако пока нет окончательно заключения о проблемах с автоматом тяги", - отмечается в докладе.

"Следователи продолжат изучение данного элемента, системы предупреждения опасного сближения с землей, а также проверят техническое обслуживание лайнера", - подчеркнули в комитете.