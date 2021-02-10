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Индонезийские эксперты сообщили об аномальной работе автомата тяги разбившегося Boeing

Неполадки в его работе возникали и до катастрофы, говорится в предварительном докладе о крушении

СИНГАПУР, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи Индонезии сообщили об "аномальной работе" автомата тяги разбившегося в акватории Яванского моря Boeing 737-524. Об этом говорится в опубликованном в среду предварительном докладе комитета по обеспечению безопасности на транспорте о ходе расследования крушения лайнера авиакомпании Sriwijaya Air.

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"Автомат тяги работал аномально, при этом неполадки в его работе возникали и до катастрофы", - указывается в документе. "Однако пока нет окончательно заключения о проблемах с автоматом тяги", - отмечается в докладе.

"Следователи продолжат изучение данного элемента, системы предупреждения опасного сближения с землей, а также проверят техническое обслуживание лайнера", - подчеркнули в комитете.

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