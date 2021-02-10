В Петербурге локализовали пожар на складе пиломатериалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Пожар в производственном цехе и на складе на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Локализация пожара на площади 1,5 тыс. кв. м. Всего к ликвидации пожара привлечено от МЧС России 56 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в горящем помещении находятся пиломатериалы. Ранг пожара снизили со второго до 1-БИС.

Ранее в главке МЧС сообщали, что в среду утром в цехе на Выборгском шоссе произошел пожар. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Существовала угроза перехода огня на соседнее административное здание.

Сведения о погибших и пострадавших в результате ЧП не поступали.