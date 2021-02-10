СМИ: самодельное взрывное устройство сработало у здания трех афинских газет

АФИНЫ, 10 февраля. /ТАСС/. Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство минувшей ночью у здания, где расположены офисы афинских газет "Демократия", "Эстия" и Espresso, пострадавших нет, зданию нанесен ущерб. Об этом сообщило в среду Афинское Македонское агентство новостей (АМNА).

По его словам, неизвестные подложили самодельное устройство, состоящее из нескольких газовых баллончиков, к подъезду здания, где находятся офисы трех изданий, в афинском районе Панграти. Оно взорвалось примерно в 03:30 (04:00 мск). Расследование инцидента ведет Управление безопасности столичной области Аттика.

Здание, в котором размещаются офисы трех газет, уже второй раз подвергается нападению: примерно два года назад анархисты из группы "Рубикон" сумели проникнуть в строение, поднялись до главного входа в редакцию и облили его краской. Власти не исключают, что за новым нападением также стоят анархисты, которые поддерживают осужденного террориста Димитриса Куфондинаса.

2 февраля неизвестные привели в действие два взрывных устройства, прикрепленных к машинам депутата от правящей партии "Новая демократия" Константиноса Богданоса и его жены, которые были припаркованы у их дома в афинском районе Кифисиа. Автомобилям и зданию был нанесен ущерб, никто не пострадал. Правящая партия связала это нападение с делом главного киллера разгромленной в 2002 году террористической организации "17 ноября" Димитриса Куфондинаса, который был осужден на 11 пожизненных сроков. Куфондинас с 8 января проводит голодовку, требуя перевести его в тюрьму Коридаллос в пригороде Афин из тюрьмы особо строгого режима Домокос. Некоторые левые и ультралевые организации, считающие Куфондинаса революционером, высказывались в поддержку этого требования.