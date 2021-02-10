В Петербурге суд арестовал мужчину за финансирование террористической группировки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, которого задержали за финансирование запрещенной в России террористической группировки. Об этом в среду журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана Рафикжона Ахмедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - говорится в сообщении.

Под стражу его заключили до 7 апреля. Правоохранительные органы и спецслужбы ранее не сообщали о задержании Ахмедова. Согласно поступившим в суд материалам дела, его задержали 8 февраля.

Следователи считают, что арестованный является приверженцем радикальных исламистских течений. Как установило следствие, Ахмедов в декабре прошлого года переписывался с членом организации "Хайат Тахрир аш-Шам" и дважды перевел ему деньги на общую сумму в 18 тыс. рублей.

Ахмедову уже предъявили обвинение, вину он признал и на суде не возражал против заключения под стражу.