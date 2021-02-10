В Воронеже трое детей отравились угарным газом

ВОРОНЕЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Трое детей в возрасте девяти, 11 и 17 лет отравились угарным газом в Воронеже, их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", по факту отравления угарным газом троих несовершеннолетних - 17-летнего подростка, мальчика девяти лет и 11-летней девочки, которые в ночь на 9 февраля с признаками отравления были доставлены в бессознательном состоянии в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, дети были обнаружены без сознания в квартире многоэтажного дома на улице Туполева в Воронеже, медики им оказали помощь, угрозы их жизни и здоровью нет. "Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия", - говорится в сообщении.