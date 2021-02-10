Бывший адвокат Абызова Вершинин признал вину в посредничестве во взяточничестве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признал вину в посредничестве во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вершинина Алексей Кирсанов.

"Мой подзащитный Вершинин признал вину по ч. 5. ст. 291.1 (обещание или предложение посредничества во взяточничестве). При этом он категорически не признает вину в том, что ему инкриминировалось изначально: ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - сказал Кирсанов. Ранее он отмечал, что согласно материалам дела, его подзащитный обвиняется в том, что по просьбе знакомого взял $300 тыс. у другого лица и передал третьему лицу. "Однако никаких материальных выгод или благ из-за этого он для себя не получил. Можно сказать, мой подзащитный сам пострадал от этого", - отметил Кирсанов.

Как сообщили ТАСС в Никулинском суде, недавно там был вынесен приговор другому фигуранту дела, бывшему сотруднику ГУУР МВД РФ Владиславу Шаповалову. "Суд приговорил Шаповалова к трем годам колонии общего режима", - сказали в суде, не уточнив иных деталей. По словам Кирсанова, дело Шаповалова было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Вершинин, Шаповалов и еще один обвиняемый Алексей Добрынин совершили мошенничество в отношении преступного авторитета Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес. По версии газеты, они за $300 тыс. обещали сделать так, чтобы МВД РФ не дало ход материалам, позволяющим привлечь Христофорова по статье 210.1 УК РФ (лидерство в преступном сообществе). При этом адвокат Вершинина Кирсанов заявил ТАСС, что "в материалах дела не упоминается человек по имени Василий Христофоров".

Дело Вершинина и Добрынина в настоящее время рассматривает Никулинский суд Москвы.