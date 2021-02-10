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Три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода в реанимации в Подмосковье

Причиной отключения кислорода стала техническая неисправность
© Гавриил Григоров/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в реанимации Никольской больницы в Одинцове из-за прекращения подачи кислорода, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. По словам источника, ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

В новость внесены изменения (13:27 мск) - добавлены подробности по тексту.

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