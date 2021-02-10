Суд арестовал молодого человека, избившего полицейского на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил под стражу 22-летнего Алексея Миляева, который несколько раз ударил сотрудника полиции на несанкционированной акции протеста 23 января в центре Москвы, попытавшись сорвать с него шлем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районного суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

"Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Миляева Алексея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"), меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 апреля 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба СК РФ распространила видеоролик, на котором видно, как в центре Москвы в ходе событий 23 января молодой человек в маске наносит несколько ударов сотруднику 2-го оперативного полка полиции, а после этого хватает его шлем за забрало и пытается сорвать с него.

В Москве после несогласованного митинга 23 января было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек

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