Суд 18 февраля рассмотрит первое уголовное дело после незаконных акций в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 18 февраля приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Мучаева, обвиняемого по статье о применении насилия к сотруднику правоохранительного органа в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Уголовное дело в отношении Мучаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 318 УК РФ поступило в Пресненский районный суд города Москвы. Судебное заседание назначено на 18 февраля", - сказала пресс-секретарь суда.

В суде добавили, что дело рассмотрят в особом порядке. "Уголовное дело в отношении Мучаева будет слушаться в особом порядке", - сказала представитель суда. Особый порядок судебного разбирательства означает, что подсудимый признал свою вину. Слушания пройдут без изучения доказательств и допроса свидетелей.

Как сообщал ТАСС источник, Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились две участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина бампером задела одного из них.

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